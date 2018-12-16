Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Nefesleri kesen maçta ise Trabzonspor, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında olması için 2-3 transfere ihtiyacı olduğunu belirten Dilmen, "Trabzonspor ofansif kadroyla oynayan takımlardan biri. Çok iyi fizik gücünüz olacak, coşkulu olacaksınız. Trabzonspor'un fizik gücü çok yüksek değil ama coşku problemi hiç yaşamıyorlar. Trabzonspor devre arasında 2-3 rötuşla şampiyonluk yarışında olur." diye konuştu.

Güven Yalçın'ın etkisiz kaldığını söyleyen Dilmen "Ljajic fena değil ama Güven çok etkisiz kaldı. Lens'in de, Quaresma'nın da çok topla buluşması ve soğumaması lazım. Şenol hoca 2 oyuncu değiştirmeli. Bir tane beklerden, bir de orta sahadan oyuncu değiştirmesi lazım." dedi.

Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını yorumlayan Dilmen, "Beşiktaş'ın, Galatasaray kadar şampiyonluk şansı var. Malatyaspor'dan daha fazla şansı var." dedi.

'Üzülen Trabzonspor'dur'

Heyecan anlamında zaman zaman kalite anlamında şahane bir 99 dakika oldu. Üzülen muhtemelen 2-0'dan 2-2 olduğu için Trabzonspor'dur. Beşiktaş'ta buruk bir sevinç yaşadı.

'Önümüzdeki yıllar için iyi'

Batuhan, Uğurcan, Abdülkadir Ömür vs. 14 yeri veya 14 yabancı kuralı o zaman fonla gelen karar değiştirilmiş olmasaydı ekonomik olarak çok ciddi bir gelir gelirdi. Bir de Bursaspor'a gelirdi. Trabzonspor'da 5 tane oyuncu oynuyor 2 tane arkada bekliyor. Önümüzdeki yıllar için iyi.

'Beşiktaşlı oyuncular ellerinden geleni yaptılar'

Bir deplasman takımı Vodafone Park'da 8-9 korner atıyorsa ceza sahasına 18-19 kez giriyorsa.. Beşiktaşlı oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Genel anlamda taraftarlar memnundur ama belki puan durumundan memnun değildir. 3-0 da kaybedilebilirlerdi. Son Malatya 5-0 mağlubiyetten sonra gelen sürece baktığımız zaman kabul edilebilir şu tablo.



