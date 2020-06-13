Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Antalyaspor maçını yorumladı

Beşiktaş, coronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen 3 aylık aranın ardından Antalyaspor mücadelesiyle sahalara döndü. Siyah Beyazlı ekip, ilk 45 dakikayı 2-0 geride tamamladı. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, ilk devreyi NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Beşiktaş'ın bıraktığı yerden sezona devam etmediğinin altını çizen Dilmen, ''Başakşehir ve Trabzon bıraktığı yerden devam ediyor; Beşiktaş ise bıraktığı yerde değil. Antalyaspor'un kazanması için 3. golü bulması gerekiyor, ben Beşiktaş'ın 2 gol bulabileceğini düşünüyorum. Tamer Tuna, Sinan'ı oynatıyor, Jahovic'i oynatıyor, Amilton'u oynatıyor, Podolski'yi oynatıyor! Beşiktaş'a karşı herkes sahada." diye konuştu.



