Rıdvan Dilmen: Beşiktaş 10 kişi kalabilirdi
Rıdvan Dilmen, Misli.com'un sunduğu '%100 Futbol' programında Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi. İlk yarıda ev sahibi takımın daha iyi oynadığını Beşiktaş'ta ise sarı kartı bulunan Rosier'in dikkatli olması gerektiğini ilk yarıda siyah-beyazlı takımın 10 kişi kalabilecek pozisyon yaşadığını söyledi
Rıdvan Dilmen, Misli.com'un sunduğu ve NTV'de yayınlanan '%100 Futbol' programında Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen, "İlk 25 dakika bu ligin lideri olmayı hak eden bir takımla karşılaştım. 1-0'dan sonra ise Beşiktaş biraz daha fazla gelirken bir de kaçırdığı net gol pozisyonu var."
"İkinci yarıda mutlaka Rosier'yi çıkarması gerekiyor. İlk yarıda atılabilirdi. O yüzden de Sergen hocanın Necip veya N'Sakala'yı almasını bekliyorum."