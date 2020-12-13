Rıdvan Dilmen: Beşiktaş 10 kişi kalabilirdi

Rıdvan Dilmen, Misli.com'un sunduğu ve NTV'de yayınlanan '%100 Futbol' programında Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, "İlk 25 dakika bu ligin lideri olmayı hak eden bir takımla karşılaştım. 1-0'dan sonra ise Beşiktaş biraz daha fazla gelirken bir de kaçırdığı net gol pozisyonu var."

"İkinci yarıda mutlaka Rosier'yi çıkarması gerekiyor. İlk yarıda atılabilirdi. O yüzden de Sergen hocanın Necip veya N'Sakala'yı almasını bekliyorum."