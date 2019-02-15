Rıdvan Dilmen: Ben Fenerbahçeli olarak, derbide oynamasını istemem!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçıyla başladı. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bu sezon ilk kez 3'de 3 yaptı. Yeni Malatyaspor'un ise iç sahadaki 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. 90 dakikayı usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Ev sahibi Malatya'nın hücum hattında zaafiyet yaşadıklarını belirten Dilmen, ''Malatyaspor güçlü takımlarla oynarken çok doğru bir alan savunması yapıyorlar. Hücum alanında bir zafiyetleri var. İlk dakikalarda Lens'in kötü pası diyebiliriz. Devre arasında forvetlerini sattılar, oyuncuları da sakat." diye konuştu.





Bu haberi de okudular Süper Lig puan durumu - Puan durumu (22. hafta maç sonuçları ve fikstür)

Dilmen, Vida'nın pozisyonunun penaltı olduğunu belirtti ve "Bir hakem bu pozisyonda sarı kart gösterebilir, VAR'dan atabilir ama. Niye doğrudan atmadın diyemeyiz. Riva'da kim var, baktım. Kemal Uğurlu'nun ağabeyine ısrar etmesi lazım, Vida'nın pozisyonu da penaltı. Faul yapan oyuncu da sarı kartlı." ifadelerini kullandı.

Adem Büyük'ün kırmızı kartının doğru olduğunu söyleyen Dilmen, "Cüneyt Çakır, VAR'a gittikten sonra atmamak için mücadele etti. Bir baktı, bir daha baktı. Adem Büyük, diğer ayağına değse, atmayabilirdi ama çok alakasız ayağa bastı. Bence kırmızı kart doğru karar." yorumunu yaptı.

Quarasme ve Ljajic'e özel olarak parantez açan Dilmen, "Ben Fenerbahçeli olarak, derbide Quaresma'nın oynamasını istemem; Beşiktaşlı olsam, Quaresma'nın derbide oynamasını isterim. Beşiktaş, siz ne yaparsanız yapın ben şampiyonluk yarışında varım diyor. Ersun Yanal'a, 'Beşiktaş'ta kim olmasın?' diye sorsalar, ilk söyleyeceği isim Ljajic olurdu. Oyunu ile 'bonservisimi alın' diye de bağırıyor. Yoksa Türkiye'de başkası alır, onu da söyleyeyim." diye konuştu.

Bu haberi de okudular (ÖZET) Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-2

Malatyaspor kalecisi sayesinde farkın açılmadığını söyleyen Dilmen, Maçı böyle tutan, Malatyaspor'da kaleci Ertaç'tı. 5-1 bitecek maçı ortaya getirdi. Net kurtarışlar yaptı. Beşiktaş'ın yediği golde Ismat-Mirin'in hatası var tabi. Yeni gelmiş bir oyuncunun rakiplerini de tanıması lazım. Ömer Şişmanoğlu bulmaca gibi bir oyuncu ve çözmesi çok zor.'' dedi.



