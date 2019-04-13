Rıdvan Dilmen: Başakşehir değil Manchester City!

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk yarıyı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

'İnanılmaz bir asit yaptı'

"10 dakika dengeli oldu. 40'tan sonra Beşiktaş korner ve duran toplardan gol atma ihtimali vardı. Klasik Gökhan Gönül vuruşu, Atiba tamamladı. 10. ile 40. dakika arası puan farkının nedeni ortaya çıktı. Beşiktaş Stadı'nda uzun yıllar Şampiyonlar Ligi maçı da izledim ama Beşiktaş'ı 10 ile 40 arası böyle yapan görmedim. Mert Günok inanılmaz bir asit yaptı. Klasik Başakşehir golü."

'10 ile 40 arası Manchester City'yi izledim'

''10 ile 40 arası Manchester City'yi izledim. Boşuna lider olmamışlar, boşuna Beşiktaş'a 11 puan fark atmamışlar. Başakşehir iyi bir futbol takımı ama Beşiktaş büyük kulüp. Büyük takımlar bir anda uyanır ve öyle oldu. Atiba'nın golüyle maç yeniden başladı."

'3-0 olabilirdi...'

"Başakşehir fena bir görüntü çizmedi. Baskıyı kırdıktan sonra oyunun kontrolünü eline aldı. 3-0 olabilirdi golden sonra. Duran topları Beşiktaş iyi kullanıyor, ona dikkat etmeleri lazım. Hamle oyuncuları da var."