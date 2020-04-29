Spor dünyasında corona virüs salgını nedeniyle birçok ligler ertelenmişti. Salgının bazı ülkelerde azaldığı yönündeki haberler sonrasında ise Almanya öncelikli olarak Türkiye'nin de içinde yer aldığı bazı ülkelerde takımlar antrenmanlara belirli önlemlerle başladı.

Ancak bu kararların aksini yapan ülkeler de oldu. Hollanda ve Belçika, ligleri iptal etti. Bu kararı uygulayan ülkeler arasında bir yenisi daha girdi: Fransa. Fransa Başbakanı Edouard Phillipe 2019/2020 futbol sezonunun bu şartlarda devam edemeyeceğini açıkladı.

Bunun üzerine spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulundu.

Dilmen, liglerin iptal edilmesi kararını veren ülkelerin doğru işler yaptığını savunarak "Bugün çok enteresan haber düştü yayın organlarına: Fransa Başbakanı tüm spor müsabakalarını Eylül ayına kadar iptal etti. Daha önce Belçika, ardından Hollanda vermişti bu kararı. Ancak Fransa’nın aldığı bu kararın çok tesadüf olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"HERKESTEN AYNI KARARI BEKLİYORUM"

Usta yorumcu, liglerin iptal eden ülkeler gibi diğer ülkelerinde bu yönde karar alacağını beklediğini belirterek "Kısa bir zaman içinde Avrupa’daki hatta Dünya'daki önemli liglerin devletlerinden de aynı kararı bekliyorum. "Bana ne UEFA’nın, FIFA’nın tavsiyelerinden" diyerek ilk ciddi çıkışı yapan Fransa’nın ardından gelecekler olacağını düşünüyorum." yorumunda bulundu.