TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, A Milli Takım 'ın Cebelitarık ile oynadığı maçın ilk yarısını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, "Avrupa'nın en zayıf takımına 48 dakikada gol atamadık. Şimdi ikinci yarıda Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu alacaksın. Niye öyle başlamayıp 2-0, 3-0 yaptıktan sonra dinlendirmiyorsun? Gerekirse Yusuf Yazıcı'yı sol bek oynat" ifadelerini kullandı.

"Topu Malaga'ya vuruyoruz"

Dilmen son olarak, "Rıdvan boşuna mı çağırıldı? Oynatılmayacaksa Beşiktaş devreye girsin oyuncularını çağırsın. Rakip takım kalenin önünden ayrılmıyor, 3 kere ofsayta düşüyorsun. Her şeyi yapıyoruz, altıpastan topu Malaga'ya vuruyoruz" şeklinde konuştu.