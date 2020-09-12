Rıdvan Dilmen: Arda Turan bu değil ama...

Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu. Misli.com'un sunduğu %100 Futbol' programında ilk yarıyı değerlendiren Dilmen, penaltı pozisyonunu ve Arda Turan'ın performansını değerlendirdi

"El doğal konumda olmadığı için pozisyona hakem penaltı verdi. Rıdvan'a göre penaltı değil ama kurallara göre penaltı. Fatih Terim'in kafasındaki Galatasaray bu değil. Luyindama'nın henüz hazır olmadığını gördüm ama doğal"

"Maç bitti demek doğru olmaz ama maçın dönmesi mucizelere kaldı. Arda, Galatasaray'a dönmeyi hak ediyordu. Hataları oldu mu, oldu. Arda bu mu, bu değil ama bu tür oyuncuları kullanmasını seven bir teknik adamı var''