Rıdvan Dilmen: Tarihe geçecek karar verdi

Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında 3-3 berabere kaldığı Gaziantep FK mücadelesini değerlendirdi. Son yılların en ilginç maçlarından bir tanesine sahne olan ve hakem kararlarının öne çıktığı maç sonunda Dilmen, Alper Ulusoy'un son anlarda kaleci Okan Koçuk'un topu elinde uzun tutmasının ardından verdiği endirekt serbest vuruşu ve genel performansını değerlendirdi.

"Böyle maç sonu görmedim açıkçası. Garip bir maç oldu. Gollü olacağını düşünüyordum ama tuhaf şeyler oldu. Biz oyunu konuşmayalım. 0-0 başladı, 0-1 oldu, 3-1 oldu sonra 3-3 oldu. Maça damgasını vuran olaylar hakem ve kararları.."

"Galatasaray maçını buldu"

"Alper Ulusoy, Türkiye'de tarihe geçecek bir karar verildi. 'Bu 6 saniye kuralını bir gün de uygulayın' diyordum. Bula bula Galatasaray maçını buldu. İlklerin takımı. 1-2-3 kim sayacak diye bakıyordum."

"Doğru kararlar tartışılıyorsa.."

"Hakem, iptal ettiği golün ardından kovaladı. Olmaz böyle. Doğru kararlar tartışılıyorsa, hakemler bize bunu tartışmak zorunda bırakıyorsa olmaz"

"Tek gözle karar verirsin"

"Son anlarda iptal edilen golde 4 dakikada karar verildi. 4 dakika bir golü iptal etmek...Tek gözünle baksan VAR ekranına "faulmüş" dersin, yine karar verirsin. Karar daha çabuk alınmalı"

"Bu doğru kararı kim verdi bugüne kadar’ diyor Fatih Terim basın toplantısında. Bakın ne durumdayız…Niye böyle? Biraz öncesinde 4.5 dakikada verilen karar var. Geçmişe gidecek olursak sıkıntı yaşanabilir ne laflar duyduk. Bir vaka varken bu lig oynanır mı dediler, şimdi oynayalım diyorlar"



