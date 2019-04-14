Rıdvan Dilmen: Ali Palabıyık skora göre maç yönetti

Rıdvan Dilmen'in ilk yarı açıklamaları şu şekilde:

''MHK'da görev almış iki arkadaşıma sordum Biri VAR'a gitmesi yanlış. Diğeri doğru dedi. İşin uzmanlarına sorduğum zaman 1-1 bitti maç. Duygusal konuşmak istemiyorum. Bariz gol şansı var ama topun tamamına hakim olabilir miydi bilemiyorum. İş değişti. Fenerbahçe'nin işi zorlaştı. Ersun Yanal'ın devreye girmesi lazım. Ersun Yanal iki değişiklik yapmalı, sol beke İsmail'i almalı, bir takviye de Isla yapılmalı"

Galatasaray'da Fatih Terim, 60 dakika maçı tutup, sonra riskleri almak istiyordu ama 45'ten sonra risk almaya başlayacak.

Beklediğimin altında bir Fenerbahçe gördüm. Baskı yapmasını bekliyordum özellikle maç başı itibariyla. Galatasaray da bunu bekliyordur ama göremedik.

Son 10 dakikada hakem Ali Palabıyık'ın sırıttığını gördüm.

Galatasaray'ın bu durumu avantaja çevirmesi gerekiyor ancak Fenerbahçe'nin taraftarı 11. adam görevini görebilir.

Rıdvan Dilmen'in ikinci yarı açıklamaları şu şekilde:

Bu maç Kadıköy dışında herhangi bir yerde oynansaydı. Galatasaray kazanırdı. Birinci sebep taraftarın kurduğu inanılmaz bir baskı.

Serdar Aziz ve Skrtel inanılmz oynadı bu arada. Fakat Galatasaray yine yenemedi. Fatih Terim 10 kişi kalmayı hesaplamadı. Kırmızı kart gelince, erkene alınmak zorunda kaldı. Devre arası söylemiştim. Ali Palabıyık dağıldı diye. Kırmızı kartı, sarı verse bir futbolcu olarak anlarım. Galatasaray 10 kişi kalmanın rahatlığıyla oynadı. Galatasaraylı oyuncular maç bitmeyecekmiş gibi yavaş yavaş oynadılar. Harun top bile kurtarmadı. Direncini kırdığın rakibe karşı, öne geçmişsin. 2'ye 3'e gidebilirsin. Terim bu maçın kazanılması gerektiğine yönelik hamleleri yaptı.

Bu maç TT Stadyumu'nda oynansa, Fenerbahçe'nin golü öncesi faul verilirdi, Mehmet Topal da atılırdı. Böyle bir şey yok. Gördüğünü çal. Ali Palabıyık'ı gördüğünü çalan bir hakem sanırdım. Bugün skora göre maç yönetti.