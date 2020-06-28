Rıdvan Dilmen: Ali Palabıyık kötü maç yönetti

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV kanalında Başakşehir-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi. Rıdvan Dilmen özellikle ilk yarıda sarı kart gören üç oyuncu Saracchi, Mahmut ve Aleksic'in sahada olması nedeniyle hakeme büyük iş düşeceğini sözlerine ekledi.









Dilmen, "Galatasaray mevcut kadrosuyla ilk yarıda yapabileceğinin en iyisini yaptı. Michael Seri orta sahadaki baskıyı kırdı. Attığı tüm pasları isabetli kullandı." ifadelerini kullanırken "Maçın kaderini Ali Palabıyık belirleyecek. 3 kritik oyuncunun sarı kartı var. Maçtan sonra her türlü sonucu konuşabiliriz" sözlerini söyledi

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Maçtan çok keyif almadık ama Okan hocanın 1-0 iken ikinciyi kaçırdığında bir hamle yapması gerekiyordu. Hakem Ali Palabıyık berbat bir maç yönetti. Mahmut'un atıldığı pozisyonda art niyetli olduğunu düşünüyorum. Ali Palabıyık, bize çok kolay kartlar gösterdi. Böylesi büyük bir rakiple oynarken, bu kadar ucuz kartlar gösterilmemeli"











