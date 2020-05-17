Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV kanalında katıldığı "%100 futbol" programında önemli açıklamalar yaptı. Süper Lig'de kalan 8 hafta için görüşlerini dile getiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü hakkında da açıklamalarda bulundu.

"Dünya futbolunu yakından takip ederiz ama öyle özlemişiz ki Bundesliga hemen evlerimize girdi. Ben hem özlem hemde merakla izledim acaba nasıl olacak? diye. Dortmund maçını, öncesinde Darmstadt ve Leipzig maçlarını izledim. Şimdi oyuncu sahaya çıkınca bunu oyun olarak görür. Ne maaş, ne prim gelir. Zaman zaman ikinci bölgede idareler olsa da fiziksel olarak özlemle, coşkuyla oynadılar"

"Haziran sonu, temmuz başı olabilir"

"Vaka konusunda bir 10 gün daha izlemek lazım. Olursa ne yapacaklar mesela 14 oyuncu kalana kadar Bundesliga'da devam edecekler. Türkiye'de başlangıç tarihinin 12 Haziran'dan biraz daha ileride olacağını düşünüyorum. Haziran sonu, temmuz başı olabilir"

"Takımlarımızı İstanbul'da toplasak, aşçıları vs bile taşısak. Süper Lig'de çok iyi tesisleri olan 5 tane kulüp var. Kasımpaşa, Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray tesisleri çok iyi. Ligler başlamadan 20 gün kapatacaklar kapılarını. Testlerini yapacaklar. Burada çok iyi beş yıldızlı oteller var. Belki zaman zaman izinli olarak aileleri ile görüşecekler. Daha sonra müsabakasını oynayıp tekrar geri dönecek"

"Haftada iki maç"

"Burada TFF ve yayıncı kuruluştan bir ricam olacak. Geriye 8 hafta kaldı. Yanılmıyorsam Fatih Terim'in Şansal Büyüka ile yaptığı röportajdan hatırlıyorum. Orada doğru bir öneri vardı. Maçları haftada iki olarak yapılabilir. Çarşamba oynayan, Cumartesi oynasın gibi..Herkes tüm maçlarını aynı stadında oynayamayacak. Galatasaray ve Trabzonspor'un beş tane deplasmanı var. Bu nedenle 'hayır' diyeceklerini sanmıyorum. Olağan üstü bir durum olduğu için söylüyorum."

"Yarı final rövanş maçları ligden önce oynansın"

"Kupa maçları için lig başlamadan önce yarı final maçlarını oynatırsınız. Final maçını da lig bittikten sonra 3-4 gün sonra oynatırsınız. "

"Ali Koç, Erol Bulut'u tarif etti"

Programda bir bilmece sonra Rıdvan Dilmen, "üç harfli, arının yaptığı?" sorusuna doğal olarak Murat Kosova "Bal" yanıtını verdi. Bu bilmece ile şunu açıklamayan isteyen Rıdvan Dilmen, " Ali Koç basın toplantısında öyle bir anlattı ki Erol Bulut'u tarif etti. Ben onu anladım. 40-50 yaşlarında, Türkiye'yi bilen birisi olarak tanıttı. Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olacak gibi gözüküyor. Bakıldığı zaman Başakşehir'de Emre Belözoğlu oyuncu iken Erol Bulut yardımcı antrenördü. Bakıldığı zaman yabancı dil sorunu olmayan, Malatyaspor ve Alanyaspor'da başarılı olmuş aynı zamanda bir Fenerbahçe geçmişi olan bir teknik direktör."



