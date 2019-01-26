Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Göztepe'ye konuk olurken karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ilk yarısını Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao'yu öven Dilmen, "Marcao'yu beğendim. Sakinliği, tecrübesi, hamleleri... Yeterli bir oyuncu gibi gözüküyor şu ana kadar." diye konuştu.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu zemini ben, Halil, Serdar, Onyekuru falan sevmezler. Halil yetenekli bir oyuncu ama zemin aleyhine olduğu için Göztepe Yasin'i kullanabilir. Galatasaray'da kenarda olan bir Donk, bir Ömer Bayram var. Hakikaten saha şartları çok kötü, belki onlar çevirebilir.''

"Bir takım öne geçerse, stoperlerin santrfora geçebileceği bir maç olabilir. Bugün niye kötü oynadılar diyebileceğimiz bir gün değil."

"Gassama hakeme itiraz ederken, sarı kartıma bakın değil de, Feghouli'nin yaptığı harekete bakın dedi. Feghouli basmamış, bassa zaten Gassama şu anda Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olurdu."

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