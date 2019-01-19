Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, evinde Ankaragücü'nü konuk ederken ilk 45 dakikayı 3-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ilk yarısını Rıdvan Dilmeni, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

''Galatasaray 30. saniyede atacaktı ama 50. saniyede attı. Ankaragücü de yemek için çok uğraştı pozisyonda."

"Anlamsız bir gerginlik var saha içinde. Pinto falan sarı kartlı, çok da dikkat etmesi lazım. Galatasaray'ın ikinci yarıya iyi başlaması gerekiyordu ve Ankaragücü uygun da bir rakip."

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