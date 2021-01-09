Rıdvan Dilmen: 10 gol olabilir! 6-3, 7-4 gibi bir skor oluşabilir

Rıdvan Dilmen'in NTV'deki "Yüzde 100 Futbol" programındaki sözleri şu şekilde:

Fatih hoca Milan - Liverpool maçında yorumcuydu. 'Maç 3-0'dan dönmez' demişti. Ben olsaydım ben de aynı yorumu yapardım. Şimdi çok daha iddialıyım. Gençlerbirliği'nin girdiği 2 pozisyon var, son pasları atamadıkları pozisyonları var. Galatasaray'ın 8 poziyonu var 4'ünü attı. Şu anki tablo 10 gol geliyor gibi duruyor. 6-3, 7-4 gibi bir skor oluşabilir.

Bir de Gençlerbirliği davetiye çıkarıyor Galatasaray'a. Başkan Murat Cavcav maç öncesi biz kazanabiliriz demişti. Bu kadar cesur oynarsan cezayı keserler..

Fatih Hoca 'Beyler adamlar geliyor dikkat edin!' derse, kontrataktan gol atabilir Galatasaray... Ama bu oyun devam ederse ben Gençlerbirliği'nin de gol atabileceğini düşünüyorum. Enteresan bir 2. yarı bizi bekliyor.





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