Rıdvan Dilmen: '1. ya da 2. bitireceğini düşünüyorum'

Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk ederken karşılaşma Siyah-Beyazlılar'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında usta yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmaya ilişkin yorumlarda bulundu.

Ligin genel durumunu değerlendiren Rıdvan Dilmen, “Kısır bir lig aslında. Puana baktığımız zaman maç başlamadan önce ligin sekizincisi Beşiktaş, ilk yarı sonunda yedinci oldu ki kazanırsa da ikinciliğe yükselecek. Berbat sezon geçiriyor dediğimiz Galatasaray, 19 puanda iken çok iyi dediğimiz Başakşehir 22 puanda” dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısına ilişkin yorumlarda bulunan Dilmen, “Bugün beklentilerimden farklı şekilde Konyaspor önde baskı ile başladı. Beşiktaş’a hiç oyun kurdurmadılar. Birkaç tane de olgun atak yaptılar ama son toplarda başarısız oldular. Beşiktaş ise az pozisyona girerek Burak’la sonlandırılabilecekleri şanslar buldular” dedi.

Adem Ljajic’in performansını da değerlendiren usta yorumcu, “Ljajic, ilk 35 dakikada hiç yoktu. 35 ile 45 arası Elneny’nin yanına gelip top almaya başlayarak hareketlendi. Tabi Abdullah Avcı, burada ilk 35 dakikalık performansını mı değerlendirecek yoksa son 10 dakikalık performansını mı? İlk 35 dakikayı izlerken Nkoudou falan sağlamsa Abdullah Avcı, Ljajic’i çıkarır Diaby’yi forvet arkası yapar dedim” ifadelerini kullandı.

Konyaspor’un 3. dakikada Deni Milosevic ile bulduğu ve VAR kararıyla iptal edilen gol pozisyonunu yorumlayan Rıdvan Dilmen, “Gol pozisyonunda ekranlardaki herkes acaba Elneny’ye taban mı var diye faul zannetti ama ofsayt çıktı. VAR hakemi Fırat Aydınus’a gel dedi ve rekor derecede hızlı bir zamanda hakem karar verdi. Bir görüş açısı var ve ona baktı kararını verdi. Bizim daha sonra ekrana gelen, gördüğümüz açılar var ki bana görüş açısını kapatmıyormuş gibi geldi. Acaba diğer açıları görmüş olsa… Benim şahsi fikrim kalecinin görüş açısını kapatmıyor ama karara saygımız sonsuz” dedi.

Oynanan futbolun durumuna dikkat çeken Dilmen, “Aslında bu ligin durumu, çok çok uzun konuşulması gereken bir konu. Futbolu nasıl geliştirmeliyiz diye düşünmemiz gerek. Mesela bugün Konyalı olup maça gitmeseydim çok şey kaybetmezdim” dedi.

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'taki durumuyla ilgili konuşan usta yorumcu, “Büyük camia olmak önemli. Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü olarak Abdullah Avcı’nın dezavantajlarına bakarsak bir Sergen Yalçın sesleri var, iki ekonomik sesler, üçüncü olarak takımda eksik oyuncular var ve bunun üstüne de takım kötü başlıyor. Abdullah Avcı’nın teknik direktörlük dönemine bakarsak hiç baskı altında çalışmadı. Burada mutlaka senden başarı isterler. Böyle büyük taraftarı olan bir takımın teknik direktörü olmak zor. En önemlisi kongre var ve kongrede adaylara sorulan tek soru Abdullah Avcı gidecek mi diye… Abdullah Avcı bu ortamda geldi” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın ligin ikinci yarısında ciddi bir şampiyonluk adayı olacağını belirten Dilmen, “6. hafta sonunda 16. sırada olan Beşiktaş’ın ilk devreyi 1. ya da 2. bitireceğini düşünüyorum. Ama bu Beşiktaşlıları aldatmasın. O aldatmayı Başakşehir’de yaşadı hoca. Şampiyon olacaksanız daha fazla gol atmanız lazım ki bunu da Vodafone’a sakladıklarını düşünüyorum. Burak gibi oyuncular hakkında konuşurken bir anda Burak golü atar. Golü arar Burak… Bugün Beşiktaş sabır ederek kazandı. Kadrosu ve bu oyunu şampiyonluğa yetmez ama şu var ilk yarı sonrası karşımıza en büyük şampiyonluk adayı olarak çıkacaklarını düşünüyorum. Eğer transferi iyi yaparlarsa bunu konuşacağız. Şampiyonluk yarışında geçen sene Fenerbahçe’nin düştüğü duruma Beşiktaş düşmez. Şimdi Abdullah Avcı, daha kontrollü oynatıyor. Beşiktaş’ın Antep’teki oyunu ile bugünkü oyununun ortasını bulması lazım” dedi.