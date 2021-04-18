Ricky Massara: Hakan'ın Milan'la devam edeceğine inanıyorum
Milan Futbol Direktörü Ricky Massara, Genoa maçı öncesi milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Görüşmelerle ilgili henüz yeni bir gelişmenin olmadığını vurgulayan Massara, yıldız futbolcunun kariyerine Milan'da devam edeceğine inandığını dile getirdi.
Milan Futbol Direktörü Ricky Massara, Genoa ile oynanan lig maçı öncesinde takımdaki gelecekleri belirsizliğini koruyan kaleci Donnaruma, Zlatan Ibrahimovic ve Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili açıklamalarda bulundu.
Massara, sezon sonu sözleşmesi sona erecek üç futbolcunun takımdaki geleceklerinin sorulması üzerine, "İbrahimoviç ile yakın zamanda bir anlaşma imzalayabileceğimizden eminiz. Diğerleri hakkında henüz bir gelişme yok, ancak orada da kendimize güveniyoruz, çünkü kulüp kendi rolünü oynadı ve iyi teklifler sunduk. Bu yüzden teklifimizi kabul edeceklerine inanıyoruz" cevabını verdi.
Dünya devleri peşinde
Manchester United, Juventus, Inter, Arsenal ve Chelsea'nin ilgilendiği 27 yaşındaki milli futbolcumuzun adı son olarak Fransız devi Paris Saint Germain ile anılmaya başlamıştı.