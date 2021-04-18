Milan Futbol Direktörü Ricky Massara, Genoa ile oynanan lig maçı öncesinde takımdaki gelecekleri belirsizliğini koruyan kaleci Donnaruma, Zlatan Ibrahimovic ve Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Massara, sezon sonu sözleşmesi sona erecek üç futbolcunun takımdaki geleceklerinin sorulması üzerine, "İbrahimoviç ile yakın zamanda bir anlaşma imzalayabileceğimizden eminiz. Diğerleri hakkında henüz bir gelişme yok, ancak orada da kendimize güveniyoruz, çünkü kulüp kendi rolünü oynadı ve iyi teklifler sunduk. Bu yüzden teklifimizi kabul edeceklerine inanıyoruz" cevabını verdi.

Dünya devleri peşinde

Manchester United, Juventus, Inter, Arsenal ve Chelsea'nin ilgilendiği 27 yaşındaki milli futbolcumuzun adı son olarak Fransız devi Paris Saint Germain ile anılmaya başlamıştı.



