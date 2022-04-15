Ricketts ailesinden geri adım

Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarında Chicago Cubs'ın sahibi Ricketts ailesi ve Amerikalı iş insanları Ken Griffin ve Dan Gilbert'tan oluşan konsorsiyum, Chelsea'yi satın almak için yaptığı geri çekti.

NTV Spor'un haberine göre Ricketts ailesinin yaptığı açıklamada, "Yapılan değerlendirmelerin ardından Chelsea için son bir teklif yapmamaya karar verdik. Teklifin değerlendirme ve sonuçlandırma sürecindeki olağandışı dinamikler göz önüne alındığı, bazı konuların değerlendirilemeyeceği daha açık hale geldi. Chelsea'ye ve taraftarlarına duyduğumuz sevgi devam edecek. Kulübün yeni sahiplerine en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Teklif süresi doldu, yarışta 3 isim kaldı

Ricketts ailesinin önderliğindeki konsorsiyumun Chelsea'nin satış sürecinden ayrılmasının ardından yarışta üç isim kaldı.

Mevcut şartlarda Chelsea'yi satın alabilecek isimler arasında Liverpool'un eski yöneticilerinden Sir Martin Broughton, MLB takımlarından Los Angeles Dodgers'ın hissedarlarından Todd Boehly ve Boston Celtics'in sahibi ve Atalanta'nın çoğunluk hisselerine sahip Steve Pagliuca yer alıyor.

Chelsea'nin satış sürecini yöneten Amerika merkezli banka Raine'nin yatırımcılara son teklif için verdiği süre ise dün sona erdi. Yapılacak son değerlendirmelerin ardından Chelsea'nin yeni sahibinin bu ay sonunda belli olması bekleniyor.