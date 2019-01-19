Panathinaikos başantrenörü Rick Pitino, Zalgiris Kaunas maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Panathinaikos, EuroLeague’de deplasmanda kazanmanın yolunu bir türlü bulamıyor ve son mağlubiyet Zalgiris Kaunas karşısında geldi.

Zalgiris mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulunan Rick Pitino, ilk yarı ve ikinci yarı tamamen iki farklı devre olduğunu dile getirdi:

Panathinaikos, ilk yarıda boyalı alandan düşük skor üretse de soyunma odasına önde girmişti. İkinci yarıda ise 17 üç sayılık atış denedi ve sırtı dönük oyunlarda pek de başarılı olamadı. Bu konu hakkında sorulan bir soruya koç Rick Pitino şu şekilde yanıt verdi:

“Harika bir noktaya değindiniz. Oyuncularımın da sorunuzu dinlemesini diliyorum. Stratejimiz boyalı alanda post up oynamaktı ama eğer potaya 5 metre uzaktan post up yapmaya başlarsanız elinize geçen tek şey sıkıştırma yemek olur. Bu yüzden topu dışarı çıkartıyoruz ve üçlük bekliyoruz ama çok da iyi bir üçlük takımı değiliz. Mükemmel bir muhabir olarak bu durumu fark ettin ama takım bunu fark edemedi. Seni tebrik ediyorum. Soyunma odasına girerken bana bir iyilik yap ve bundan oyuncularıma da bahset.”

Zalgirio Arena’nın atmosferinden de bahseden Pitino açıklamalarını şu şekilde noktaladı:

“Harika bir salon. Harika tesisler, harika bir yer. Süper bir atmosfer, çok etkilendim. Hepiniz basketbolu, bu ruhu çok seviyorsunuz. Taraftarlarımız da harika ve oynadığımız oyun da bir şekilde insanların altı gün araç kullanıp tarifeli seferlerle seyahat etmesinin karşılığı olmalı.”

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