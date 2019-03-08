Rick Pitino: "Boyalı alanda bulduğumuz sayılar çok etkileyici"

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen'i 97-61 mağlup eden Panathinaikos'un başantrenörü Rick Pitino, boyalı alanda çok etkileyici oynayarak galip geldiklerini söyledi.

08 Mart 2019, Cuma 00:01
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Rick Pitino: 'Boyalı alanda bulduğumuz sayılar çok etkileyici'

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen'i 97-61 mağlup eden Panathinaikos'un başantrenörü Rick Pitino, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

EuroLeague'deki son karşılaşmalarında, maç başına 90 sayı bulduklarına dikkati çeken Pitino, "Modern basketbolda bunu sadece 11 üçlük deneyerek bulmak gerçekten zor iş. Boyalı alanda bulduğumuz sayılar çok etkileyici." ifadelerini kullandı.

Pitino, bir basın mensubunun "Karşılaşma içerisinde farklı bir planınız var mıydı?" sorusuna, "Bizim için önemli olan kendimizi bilmek. Biz kendimizi biliyoruz. Dış atışlarda iyi değiliz. Boyalı alanda topla iyi buluşuyoruz. Bu da bizim bazı problemleri aşmamıza yardımcı oluyor." yanıtını verdi.

ABD’li çalıştırıcı, Türkiye’nin güzel bir ülke olduğunu aktararak, "Son zamanlarda buraya ikinci kez geliyorum. Burada evimde hissediyorum. Ben Manhattanlıyım. Bunu hissetmemin bir sebebi de İstanbul’da trafik olması." şeklinde görüş belirtti.

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