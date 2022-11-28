Rick Karsdorp’un Türkiye’den talipleri belli oldu

Rick Karsdorp’un Roma’daki geleceğinin çok uzun olması beklenmiyor. 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı sağ bek, teknik direktör Jose Mourinho’nun gelecek planları arasında yer almazken kendisiyle Türkiye’den iki takımın ilgilendiği belirtilmişti.

Mourinho’nun tepkisini çekmişti

İtalya Serie A’nın 14. haftasında Roma, deplasmanda karşılaştığı Sassuolo’ya 85. dakikada gelen gol sonucunda 1-0 mağlup olmuştu. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede işaret ettiği Karsdorp’un performansını eleştirmişti.

Mourinho, oyuna Zeki Çelik’in yerine dahil ettiği Rick Karsdorp’un performansından memnun olmadığını ima ederek Hollandalı oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılacağını belirtmişti.

Takımda kalması beklenmiyor

Rick Karsdorp, Dünya Kupası arası sonrası için takıma döndü ve sağlık muayenesinden geçti. Fakat Hollandalı oyuncunun takımda kalma ihtimalinin pek olmadığı belirtiliyor. 2025’e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun yeni adresi merak edilse de Türkiye iddiaları güçlenmiş durumda.

En muhtemel rota Türkiye

Karsdorp için Türkiye ihtimalinin oldukça kuvvetlendiği belirtiliyor. Roma kadrosunda sezona devam etmesi beklenmeyen Hollandalı oyuncunun geleceğine ilişkin muammanın Türkiye’ye transferi ile çözülebileceği aktarılıyor.

İki takım devrede

İtalyan basını, 27 yaşındaki oyuncu için Türkiye’den iki takımın devrede olduğunu belirtmişti. Bu takımların özellikle ekonomik anlamda Süper Lig ’in önde gelen ekipleri arasında oldukları aktarılmıştı. İşte o takımlar belli oldu!

Taliplerini açıkladılar

Corriere dello Sport’un ‘Türkiye’den iki talip’ olarak belirttiği ekiplerin Başakşehir ve Fenerbahçe oldukları ortaya çıktı. Siamo la Roma, iki takımın da oyuncuyla ilgilendiklerini ve takımdan ayrılması durumunda uygun adresler olarak ortaya çıktıklarını ifade etmekte.

Roma bonservisiyle göndermek istiyor

Roma, 2017’de 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Karsdorp’u Feyenoord’dan kadrosuna katmıştı. Hollandalı oyuncu, 2019-20 sezonunda eski takımı Feyenoord’a kiralık gönderilmişti. Roma, 2025’e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle takımdan göndermek istiyor.

Başakşehir ve Fenerbahçe’nin oyuncuyu kadrolarına katmak istedikleri, bu doğrultuda da finansal şartları yerine getirmeye hazır oldukları ifade edilmekte.

Hollandalı sağ bek, bu sezon Serie A’da 9 maçta toplam 549 dakika süre alırken UEFA Avrupa Ligi’nde de 2 maçta toplam 135 dakika sahada kaldı.