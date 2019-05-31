Richard Carapaz: Ülkem Ekvador, felç geçirmiş durumda

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'nda son 3 güne girilirken, yarışın genel klasman lideri Richard Carapaz (Movistar) için de şampiyonluğa sadece 3 adım kaldı. Ekvadorlu bisikletçi, 18. etap sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında yarışı ve kendi durumunu şu sözlerle yorumladı:

"Sakinim... En iyi formumdayım! Şaka yapıyorum ancak iyi gittiğimi de biliyorum. Pembe mayoyuyu henüz almandan önce bile pembe bir bisiklet istemiştim ve geçen gün doğum günümde bu isteğim geçekleşti. Son 3 etap öncesi kendimi güveniyorum. Çok fazla duyguyu aynı anda yaşıyorum çünkü kalan bölümlerde bir hayli tırmanış var. En iyi şekilde bununla başa çıkmayı umuyorum. Öte yandan şu anda ülkemin (Ekvador) Giro'yu izleyen insanlar nedeniyle tamamen felç geçirdiğinin de farkındayım."