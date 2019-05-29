Richard Carapaz: Genel klasman mücadelesi netleşti

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'nda 16. etap geride kalırken, yarışın genel klasman liderliğinde Movistar takımı adına yarışan Richard Carapaz bulunuyor. Ekvadorlu bisikletçi, artık kalan günlerde, kimlerin genel klasman mücadelesinde iddialı konuma geldiğini çok daha net bir şekilde görebildiğini söyledi. Yarış sonrası basın toplantısında konuşan Carapaz, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Parkur yapısı ve şartları nedeniyle oldukça karmaşık bir etap oldu ancak şartlar elbette ki tüm sporcular için aynıydı. Soğuk olmasına karşın hepimiz yarışı tamamlamak için işbirliği yaptık. Son gün Verona'daki zamana karşı etabı düşünen Nibali, Roglic'e karşı bir atak yaptı. Artık genel klasman yarışında kimlerin olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz ancak halen daha önümüzde süre kazanabilmek için çok fazla km var. Henüz net konuşabilecek durumda değiliz."