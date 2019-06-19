Serie A ekibi Milan'la olan sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki deneyimli ön libero Riccardo Montolivo'nun menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği öne sürülmüştü. İtalyan basını ise söz konusu transfer iddialarının ardından konuyla ilgili olarak gündem yaratan bir habere imza attı.

Çizme'nin ünlü spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, yıldız ismin şu ana kadar hiçbir kulüpten teklif almadığını ve Sarı Kırmızılılar ile de görüşmediğini yazdı. Öte yandan Türk kulüplerinin için de bulunduğu mali durum nedeniyle oyuncunun Türkiye'ye gelmekten çekinebileceği yorumunda bulunuldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler