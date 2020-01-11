Ricardo Rodriguez için Milan ve Fenerbahçe kıran kırana pazarlık!

Fenerbahçe ile Milan arasında Ricardo Rodriguez için kıran kırana yürütülen pazarlıklarda önemli aşama kaydedildi. İtalyan devi kapıyı 10 milyon Euro’dan açsa da büyük indirime giderek 5.5 milyon Euro’ya kadar düştü. Kırmızı- Siyahlılar, Sarı-Lacivertliler’den bu rakamı ödeyip oyuncuyu almasını bekliyor. Ancak Kanarya’nın şu anki ekonomik koşullarda bu kadar bonservis vermesi çok zor. Bu nedenle, Falette transferinde olduğu gibi görüşmeleri yöneticileriyle birlikte yürüten Ali Koç ise kiralama konusunda ısrarcı.

Lyon ve PSV’yi istemedi

Başkan Koç, Milan’a sunduğu son teklifte İsviçreli yıldızı yarım sezonluğuna kiralamak için 1.5 milyon Euro teklif etti, sezon sonunda ise bonservisini alma garantisi verdi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira’ya göre Milan, oyuncuyu bu transfer döneminde satmak istiyor. Ancak Fenerbahçe’nin Rodriguez ile anlaşması ve oyuncunun Sarı- Lacivertliler’de oynamak istediğini net bir dille ifade etmesi, yönetimin elini güçlendirdi. İtalyan ve İsviçre basınına göre 27 yaşındaki futbolcu son olarak kendisini isteyen Lyon ve PSV’yi reddetti.

İkinci bomba olacak

Rodriguez’in Fenerbahçe’de oynama konusundaki kararlılığı nedeniyle Milan’ın Sarı-Lacivertliler’in teklifini kabul etme ihtimali fazlasıyla yükseldi. Falette’yi kadrosuna katan Fenerbahçe, ara transfer döneminde ikinci bombayı Ricardo Rodriguez ile patlatmaya artık çok yakın.

Tek düşüncesi EURO 2020

Ricardo Rodriguez, Milan’da sadece 5 maçta süre alabildi. Formayı Theo Hernandez’e kaptıran başarılı futbolcu, düzenli oynayamadığı için EURO 2020’de İsviçre kadrosunun dışında kalabilir. Teknik direktör Petkovic’in Rodriguez’le yaptığı görüşmede, daha çok süre alabileceği bir takımı seçmesi yönünde uyarıda bulunduğu öğrenildi. 27 yaşındaki sol bek bu nedenle Fenerbahçe’ye gelmek istiyor. Aksi takdirde milli takımda Steffen, Benito ve Moubandje’nin gerisinde kalıp, EURO 2020’ye götürülmeyebilir.