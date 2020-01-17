'Ricardo Rodriguez Fenerbahçe için büyük şans'

Ricardo Rodriguez için söylenecek ilk şey, gerçek bir profesyonel olduğu. Asla polemiklere girmez, her zaman ciddidir. Bu açıdan tam bir ‘İsviçreli’ yorumu yapabilirim! Saha içinde ön plana çıkan yönü, güçlü ve bitmek bilmez bir enerjiye sahip olması. Sol bekin yanı sıra stoperde de başarıyla oynayabiliyor. Milan’a büyük umutlarla ama çok kötü bir dönemde geldi. Beklentileri karşılayamadı. Ne tehlikeli ortaları oldu, ne asist yapabildi ne de gol atabildi...

Baskıyı kaldıramadı

18 milyon Euro’ya transfer edilen bir oyuncudan daha etkili olmasını istemek normal. Milan, Theo Hernandez’i transfer ettiğinde, ikili arasındaki fark belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Fransız savunmacı önemli goller kaydetti, sol kanadı daha işlevsel hale getirdi. Rodriguez’in yapamadığı her şeyi yaptı. Bana göre sahip olduğu kaliteyi Milan’da gösteremedi, baskıyı kaldıramadı.

Doğru takımı seçti

Açık konuşmak gerekirse Süper Lig, Serie A’dan da daha önce oynadığı Bundesliga’dan da daha kolay. İtalya’da yaşadığı sıkıntıları aşıp, çok daha etkili bir performans sergilemesi kimseyi şaşırtmaz. EURO 2020’ye gitmeyi çok istiyor ve Fenerbahçe ona çok iyi bir fırsat sundu. Kesinlikle PSV’den daha iyi bir takıma ve lige gitmiş olacak. Ve Eindhoven’dan çok daha güzel bir şehirde, İstanbul’da yaşayacak...

Milan genç arıyor

İtalyan devinin as sol beki Theo Hernandez. Rodriguez’i Fenerbahçe’ye yollamaya hazırlanan Milan, Fransız oyuncunun yedeği olarak genç bir isim transfer etmeyi planlıyor. İtalyan basınına göre bunun için adres Britanya adası. Milan’ın, İskoç ekibi Hearts’ta forma giyen 17 yaşındaki Aaron Hickey ile İngiltere Championship takımlarından Wigan’ın 22 yaşındaki oyuncusu Antonee Robinson’ı istediği öğrenildi. Kırmızı-Siyahlılar, bu ikiliden birine imza attırarak Rodriguez’in yerini doldurmayı planlıyor.

İş imzaya kaldı

AncakFenerbahçe, EURO2020öncesi kendisi içinbüyükbirşans PSV Eindhoven’ın Ricardo Rodriguez için yaptığı son atak da sonuç vermedi. Önceki gün Casa Milan’a giden Hollandalı yöneticiler, “Bizden yana sorun yok ancak oyuncu sizi istemiyor” yanıtını aldı. PSV, İsviçreli sol beki ikna edemedi. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe konusunda geri adım atmaması, Sarı- Lacivertliler’in pazarlıklarda elini güçlendirdi. Sonunda Milan, zorunlu satın alma maddesi şartıyla Kanarya’nın teklifini kabul etti. Taraflar arasında tüm sorunlar çözüldü. İmzaların atılması artık çok yakın.