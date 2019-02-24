Kara Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Erzurumspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle takımının Antalyaspor ve Bursaspor maçlarında forma giyememişti. Cezasını tamamlamasının ardından Yeni Malatya mücadelesine ikinci yarıda dahil olan Portekizli yıldız, yarın akşamki derbide ilk 11’deki yerine geri dönecek. Fenerbahçe derbilerinde golleriyle ön plana çıkmasını bilen Q7, ek olarak Sarı-Lacivertliler’e karşı çok kart görmesiyle de tanınıyor... Yıldız ismin, bu konuda teknik direktör Şenol Güneş’ten uyarı aldığı bildirildi.

Sadece görevini yapacak

Fenerbahçe karşısında çıktığı 14 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Ricardo Quaresma, ek olarak 8 sarı ve 2 de kırmızı kart görmüştü. Şenol Güneş’in, kart konusunda Quaresma’yı dünkü idmanda uyarıp, “Görev aldığın süre boyunca hakemle gereksiz dialoğa girme ve rakibe karşı sertlikten kaçın. Sakin ol ve oyunda kal. Takımın maç boyu sana ihtiyacı olacak” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Başarılı futbolcunun da hocasına bu konuda güvence verip maç boyu sadece kendisine verilen görevi yerine getireceğini ilettiği kaydedildi.

Orhan Yıldırım / FANATİK