Beşiktaş’ın Portekizli süperstarı Ricardo Quaresma, dün 35 yaşına girdi. Yıldız futbolcu için Beşiktaş’in resmi sosyal medya hesabı da paylaşımda bulundu. Bildiride, “İyi ki doğdun Ricardo Quaresma... Nice mutlu yıllara” mesajına yer verildi.

Ek olarak başarılı futbolcunun kariyerinde daha önce formasını giydiği Katalan devi Barcelona ve Portekiz Ligi temsilcisi Porto’dan da Ricardo Quaresma’ya kutlama geldi. Barcelona resmi Twitter hesabı, Quaresma’nın 2003-04’teki Barça döneminden bir golünü paylaşıp altına, “Mutlu yıllar Quaresma” notunu düştü.

​2004-08 ve 2013-15 sezonlarında görev yaptığı Porto’dan da kutlama mesajı alan Q7 için UEFA’nın resmi Twitter hesabı da paylaşımda bulundu.

Q7 teşekkür etti

Beşiktaş’ın dün yapılan takım çalışması öncesinde Ricardo Quaresma için doğum günü kutlaması yapıldı. Başarılı futbolcu için pasta kesilirken yıldız isim takım arkadaşlarına tek tek teşekkür etti.