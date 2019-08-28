Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenilen Quaresma için Medipol Başakşehir'in yaptığı teklif ortaya çıktı. Turuncu-lacivertli kulübün, bonservisine para ödememek kaydıyla Portekizli yıldıza 1 milyon Euro garanti ücret önerdiği öğrenildi.

Siyah beyazlılarda sezon 2017-18 ve 2018-19'de sezon başına 2.1 milyon Euro artı maç başına 4 bin Euro alan yıldız futbolcu teklifi yetersiz buldu. Quaresma bu gelişmenin ardından transfer görüşmesi yapmak için ülkesi Portekiz'e gitti. Eski kulübü Porto ile masaya oturacak olan 35 yaşındaki futbolcu, mavi beyazlılarla anlaşma zemini arayacak.

(Sabah)