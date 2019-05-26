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Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş paylaşımı

Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş paylaşımı

26 Mayıs 2019, Pazar 23:47
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Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş paylaşımı

"Milli takım gerçekten iyi ellerde"

İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takımdan ayrılarak A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Şenol Güneş için veda paylaşımında bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden Şenol Güneş ile sarıldığı bir fotoğrafını paylaşan Portekizli yıldız, "Bana öğrettiniz her şey için, yaşattığınız sevinçler için çok teşekkür ederim. Karakterinize hayranım. Geleceğiniz için size iyi şanslar dilerim, milli takım gerçekten iyi ellerde" ifadelerini kullandı.

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