Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, Şenol Güneş'ten şikayetçi olduğu yönünde basına yansıyan haberler hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlandı.

Yıldız oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Futbolda inişler ve çıkışların çok olduğunu biliyorum. Bazıları iyiliğimi isterken, bazıları kötülüğümü istiyor. Takımda oynatılsam da, oynatılmasam da her zaman alınan kararlara saygı duyacağım. Şenol Güneş'e hem insan olarak, hem de teknik direktör olarak çok saygı duyuyorum. Buraya geldiğim zaman, bana en çok yardim eden insanlardan biri oldu. Bizim aramız iyi, dolayısıyla Türk basınından ve bu tip haberleri yapan basından saçma sapan, yalan haber yapmayı bırakmalıdır. Biz bir oyun kaybettiğimiz zaman bütün takim olarak kaybederiz! Haber yapmak veya satmak için söylemediğim şeylerin yazılmasını kabul edemem.