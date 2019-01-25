BB Erzurumspor maçına ilk 11'de başlayan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı forma altında 216. maçına çıkmış oldu. Bugüne kadar kulüp kariyeri olarak en fazla maça Porto'da çıkan Quaresma, BB Erzurumspor maçıyla birlikte Porto'da oynadığı maç sayısına da ulaşmış oldu.

Porto forması altında 216 karşılaşmaya çıkan Ricardo Quaresma, Portekiz ekibinde 49 gol atıp 56 asist yapma başarısı gösterdi.

Beşiktaş formasıyla da Porto'da çıktığı maç sayısına ulaşan Quaresma, geride kalan 215 maçta 37 gol atarken 76 da asist yaptı ve 113 gole direkt etki etti.

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