Ricardo Quaresma özür diledi

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Portekizli futbolcu, “Hayatımda her zaman oynadığım takım için elimden geleni yaptım. Son maçta da savaştım ve topu kazanmak için mücadele ederken maalesef kırmızı kart görerek oyun dışı kaldın. Bunun için herkesten özür dilerim. Şimdi Trabzonspor maçını kazanmak için birlik olma zamanı. Takıma destek vermeye devam edin. Birlikte zaferlere ulaşacağız." ifadelerini kullandı.