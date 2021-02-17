Dünya genelinde pek çok spor türü bulunuyor. Herkes kendi ilgi alanına ve yeteneklerine göre en az bir spor branşı işe ilgileniyor. Özellikle son yıllarda futbol çok fazla ilgi görüyor. Futbol tüm ülkeler için birleştirici bir güç haline gelmiş durumda. Özellikle futbol takımları en iyi futbolcular ile anlaşarak başarılı sonuçlar almayı hedefliyorlar. Bu nedenle futbolcuların başarıları ve yetenekleri onların en iyi kulüplere transfer olmalarını sağlıyor. Bu nedenle futbolcuların spor kulüplerindeki başarılı performansları onların kariyerlerini de bir üst seviyeye taşıyabiliyor. Ricardo Andrade Quaresma Bernardo dünyaca tanınan başarılı futbolcular arasında yer alıyor.

Ricardo Quaresma kimdir, nereli?

Tam adı Ricardo Andrade Quaresma Bernardo olan Ricardo Quaresme 26 Eylül 1983 yılında Portekiz'in Lizbon kentinde dünyaya geldi. Kanat mevkiinde oynayan başarılı futbolcu günümüzde Liga NOS takımlarından birisi olan Vitoria Guimaraes'da forma giymektedir. Bir dönem Beşiktaş futbol kulübünde de forma giyen başarılı futbolcu, taraftarlardan da yoğun ilgi görmüştü.

Ricardo Quaresma kaç yaşında?

Portekizli başarılı futbolcu Ricardo Quaresma 26 Eylül 1983 yılında Portekiz'in Lizbon kentinde dünyaya geldi. 37 Yaşında olan başarılı futbolcu 1, 75 metre boyundadır. Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma futbola 2000 yılında Sporting CP futbol takımında başladı. Bir yıl kadar bu takımda alt yapıda oynayan yetenekli futbolcu 2001 yılında Sporting CP ile profesyonel kariyeri için sözleşme imzaladı. 2003 yılına kadar bu takımda olan Ricardo Quaresma çıktığı 65 maçta da toplam 12 gol kaydetti. Genç yetenek 2003- 2004 sezonunda Barcelona forması giydi. Barcelona forması ile 22 maça çıkan başarılı futbolcu 1 gol şansı buldu. Ricardo Quaresma 2004- 2008 yılları arasında Porto'ya transfer oldu.

Ricardo Quaresma Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Portekizli futbolcu Quaresma 2010- 2012 yılları arasında Beşiktaş'a transfer oldu. Dünya genelinde başarıları ile tanınan Ricardo Quresma 2015 ve 2019 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giydi. Siyah beyazlı formayı giyen Ricardo Quaresma çıktığı 108 maçta 13 gol atabildi. Bunun yanı sıra Ricardo Quaresma 2019- 2020 yılında Kasımpaşa futbol kulübüne transfer oldu. Ricardo Quaresma Kasımpaşa forması ile çıktığı 26 maçta toplam 4 gol şansı bulabildi.

Beşiktaş'a hangi takımdan geldi?

Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma 2008- 2010 yıllarında İnter futbol takımına transfer oldu. Burada 24 maça çıkarak 1 gol atan Quaresma 2009 yılında ise Chelsea futbol takımına transfer oldu. 2008- 2010 sezonunda İnter'e transfer olan Ricardo Quaresma buradaki futbol kariyerinin ardından 2010 Yılında Beşiktaş'a transfer oldu. 2012 yılına kadar Beşiktaş'ta forma giyen Ricardo Quaresma çıktığı 46 maçta 8 gol attı. Quaresma 2014- 2015 sezonunda Porto'da forma giyen Ricardo Quaresma 2015- 2019 yıllarında yeniden Beşiktaş'a transfer oldu. Başarılı futbolcu Beşiktaş'tan sonra Kasımpaşa futbol takımına transfer oldu.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Portekizli başarılı futbolcu Ricardo Quaresma 2020 yılının yaz aylarında 36 yaşındayken Liga NOS takımlarından olan Vitoria Guimaraes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ricardo Quaresma'nın maaşı ne kadar?

Türkiye Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma Liga NOS takımlarından birisi olan Vitoria Guimaraes futbol takımı ile sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcu yaptığı bu anlaşma neticesinde 1, 5 milyon Euro transfer ücreti alacak.

Ricardo Quaresma Milli Takım Kariyeri

Portekizli başarılı futbolcu Ricardo Quaresma 2000 yılında Portekiz U- 17 milli takımında forma giydi. Portekiz U- 17 milli takımı ile 5 maça çıkan Quaresma 2 gol attı. 2000- 2001 yılları arasında Portekiz U- 19 milli takımında çalışırken 2003 yılında da Portekiz U- 21 futbol takımı forması giydi. 2003 yılında Portekiz milli takımı ana kadrosuna çağrılan Ricardo Quaresma milli takım ile çıktığı toplam 110 maçta 18 gol attı.

Ricardo Quaresma Futbol Kariyeri

Ricardo Quaresma dört yaşında futbol oynamaya başladı. On yaşındayken ise Sporting CP futbol takımının alt yapısında top koşturdu. Yeteneği ve başarılı performansı ile ilgi odağı olan Ricardo Quaresma 17 yaşında lig maçında ilk kez A takımı ile forma şansı buldu. Sporting CP takımında dünyaca ünlü futbolcu Ronoldo'yu bile yedeklerde bırakan Ricardo Quaresma bu dönem dünya genelinde adından söz ettirdi. Quaresma Barcelona takımı ile 6 milyon Euro karşılığında anlaştı.