Ricardo Quaresma kayıp!

Kara Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, UEFA Avrupa Ligi’nde hafta içinde Malmö karşısında gördüğü kırmızı kart sonrasında eleştirilerin hedefi olmuştu. Yönetiminden konuyla ilgili olarak para cezası alan Q7 ek olarak taraftarın büyük tepkisi sonrasında sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla özür dilemişti. Bu gelişme sonrasında teknik direktör Şenol Güneş’ten Trabzonspor karşılaşmasında görevi alan tecrübeli futbolcu ilk 11’de başladığı maçta 45 dakika sahada kaldı. Oyunun ilk bölümünde sergilediği futbolla beklenenin altında kalan Quaresma, bu gelişme sonrasında kenara alındı.

Kulübede sevinç yaşadı

Maçta 3 kez rakip futbolcularla girdiği ikili mücadelede topu kaptıran 35 yaşındaki futbolcu, takımın hücum hattında beklenen etkiyi oluşturamayınca yerini Caner Erkin’e bıraktı. Deneyimli kanat oyuncusu, Konyaspor maçının ardından bu sezon ikinci kez 45 dakika sonunda kenara alındı. Karşılaşmanın kalanını yedek kulübesindeki yerinden izleyen Quaresma’nın, Trabzonspor’un ikinci golü sonrasında büyük üzüntü yaşadığı gözlendi. Oyunun ilerleyen dakikalarında farkın önce bire inmesi, son anlarda da Mustafa Pektemek’in beraberliği getiren golü sonrasında yıldız futbolcu da sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.