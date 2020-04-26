Ricardo Quaresma: Dönmek istiyorum

Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, eski takımı Porto'ya geri dönmek istediğini açıkladı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. O Jogo'ya konuşan Quaresma, "Porto'ya geri dönmek isterim. Kasımpaşa ile sözleşmem sezon sonu bitiyor. Boşta olabilirim ama henüz kulüple konuşmadık. Virüs sebebiyle böyle bir şansımız olmadı." dedi.

"Farklı bir sevgi..."

Quaresma açıklamalarını "Porto'ya her zaman farklı bir sevgi besledim. Tekrar o forma için oynamak isterim ancak bunun kararını tek başıma veremem" ifadeleriyle tamamladı. Kasımpaşa forması altında bu sezon toplam 19 maçta forma giyen Ricardo Quaresma 4 gol atmayı başardı. (Spor Arena)