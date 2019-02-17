Ricardo Quaresma: Buradayım, burada devam edeceğim

Q7, “Buradayım, burada devam edeceğim. Birçok yorumcu yazdı, yazıldı, çizildi. ‘Porto’ya, Çin’e, Arabistan’a gidiyor’ diye. Bunların hiçbiri doğruyu yansıtmıyor. Aynı zamanda benim tarafımdan bakıldığında şahsıma yapılan bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Ben Beşiktaş taraftarına saygı duyuyorum, bu çerçevede eğer bir gün Beşiktaş’tan ayrılacak olursam birinci ağızdan çıkıp açıklama yaparım” şeklinde konuştu.

'Fenerbahçe maçlarını seviyorum'

Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak da konuşan Q7, “Derbileri seviyorum. Ben de Fenerbahçe’ye karşı oynamayı seviyorum, çıkacağız kazanacağız” dedi