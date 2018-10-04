Ricardo Quaresma Bobo’nun peşinde!

Kara Kartal’ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor.

Beşiktaş’ta geçmiş sezonlarda forma giyen Bobo 12 golle ikinci sırada yer alırken, Cenk Tosun ile Ricardo Quaresma ise 11’er kez fileleri havalandırdı. Siyah-Beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Babel 7 gol atarken, Gökhan Töre ise 5 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş’ta ayrıca Oğuzhan 4, Larin 3, Mustafa, Love, Pepe, Lens ve Tolgay ikişer, Adriano, Necip, Caner, Roco ile Gökhan Gönül birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.