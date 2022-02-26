Ricardo Gomes gol makinesine dönüştü
2020-21 sezonunda ligimizde Erzurumspor forması giyen Ricardo Gomes, Sırp takımlarından Partizan'a transfer olmuştu. 30 yaşındaki forvet oyuncusu yeni takımında bu sezon çıktığı 37 resmi maçta 26 gol attı 8 de asist yapma başarısı gösterdi.
Partizanlı taraftarların 'gol makinesi' olarak değerlendirdiği futbolcu ligin de en etkili futbolcuları arasında gösterildi.
Ricardo Gomes, Süper Lig 'de Yılmaz Vural ile arasında geçen diyalog ile gündem olmuştu. Parasını alamadığı için Fenerbahçe maçında oyuna girmek istemeyen 30 yaşındaki futbolcunun bu tavrı büyük tepki çekmişti. 69 yaşındaki çalıştırıcı, mücadele sonunda futbolcusu için olumsuz açıklamalar yaparken yaşanan olay uzun süre gündem olmuştu.