Ricardo Gomes gol makinesine dönüştü

Partizanlı taraftarların 'gol makinesi' olarak değerlendirdiği futbolcu ligin de en etkili futbolcuları arasında gösterildi.

Ricardo Gomes, Süper Lig 'de Yılmaz Vural ile arasında geçen diyalog ile gündem olmuştu. Parasını alamadığı için Fenerbahçe maçında oyuna girmek istemeyen 30 yaşındaki futbolcunun bu tavrı büyük tepki çekmişti. 69 yaşındaki çalıştırıcı, mücadele sonunda futbolcusu için olumsuz açıklamalar yaparken yaşanan olay uzun süre gündem olmuştu.