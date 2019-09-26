Trabzonspor'dan 16,5 milyon euro karşılığında Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransa'daki macerasına istediği gibi başlayamadı. Yeni takımıyla şu ana dek çıktığı 7 müsabakada gol ya da asist üretemeyen 22 yaşındaki futbolcu, dün gece 2-0 kazandıkları Strasbourg maçında da 81'inci dakikada oyundan alındı.

Eleştiri oklarını her geçen gün daha da fazla üzerine çeken 22 yaşındaki 10 numara hakkında MKE Ankaragücü'nün Senegalli ön liberosu Ricardo Faty'den ise flaş bir yorum geldi. Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'e açıklamalarda bulunan Faty, Yusuf'un potansiyeli ve son dönemlerdeki görece düşük performansıyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'de onun yaşında bu kadar olgun bir oyuncuya nadiren rastlarsınız. Yusuf, biraz Cengiz Ünder'in yolunda ilerliyor. Bu tip oyuncular takımı sırtında taşımayı iyi bilirler. Kendisi, pek çok pozisyonda görev yapabilen ve sürekli alan değiştiren bir oyuncu.

Şu anki temel mesele, Ligue 1'e ve onun yoğunluğuna olan adaptasyonuyla alakalı. Yusuf, şimdiye dek yalnızca Türkiye liginde forma giydi ki burada futbol daha yavaş oynanıyor. Aynı şekilde ligin yoğunluğu ve atletizmi daha düşük. Ancak n'olursa olsun ona zaman tanımak gerek. Zira onun kalitesi tartışılmaz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler