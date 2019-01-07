Bayern Münih'in Fransız oyuncusu Franck Ribery, Nusret Gökçe'nin Dubai'deki restoranında yediği altın kaplamalı etten sonra kendisine gelen eleştirilere küfür ve hakaret içeren yanıtlar verdiği için kulüp tarafından cezalandırıldı.

35 yaşındaki futbolcu 'insanların kendisini kıskandığını' söyledi ve 'kinci insanlara' hiçbir şey borçlu olmadığını söyledi.

Alman kulüp Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihhamidzic, Ribery'ye ne kadar ceza verildiğini söylemedi ama 'ağır olduğunu' ifade etti.

Pazar günü gazetecilere konuşan Salihamidzic, "Kabul edemeyeceğimiz ve bir rol model ve oyuncu olarak Franck'ın kullanmaya hakkı olmayan ifadelerde bulundu" dedi.

Salihamidzic, "Franck'le uzun uzun konuştum ve ona ağır bir ceza vereceğimizi söyledim, kabul etti" diye konuştu.