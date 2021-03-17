Ribery, Türk yıldızla takım arkadaşı oluyor

İtalya'da Fiorentina forması giyen Galatasaray 'ın eski futbolcusu Franck Ribery'in Almanya'ya geri döneceği iddia edildi.

İtalyan basının haberine göre sezon sonu sözleşmesi sona erecek Fransız yıldız futbolcu Franck Ribery, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olacak. Ribery 'nin adının anıldığı bir başka takım ise İtalya 2. Ligi'nde oynayan, Kevin Prince Boateng ve Mario Balotelli'nin yer aldığı Monza.

37 yaşındaki futbolcu Frankfurt'a transfer olursa, Alman ekibinde milli futbolcumuz Ali Akman ile takım arkadaşı olacak.

Bu sezon 21 maça çıktı

12 yıllık Bayern Münih macerasının ardından 2019 yılında Fiorentina'ya transfer olan Frank Ribery, bu sezon toplam 21 maçta 1 gol sevinci yaşadı. Ribery, 2005 yılında da kısa bir süreliğine Galatasaray forması giymişti.