RH Bandırmaspor - Adanaspor:1-0

Spor Toto 1’inci Ligi 27’nci hafta karşılaşmaları kapsamında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adanaspor’u konuk etti.

18’inci dakikada sağ köşeden korner kazanan Bandırmaspor’da korner atışını kullanan Caner Cavlun, topu kale içine gönderdi. Kafalardan seken top penaltı noktasında bulunan Doğancan’la buluştu. Doğancan topu, gelişine bir vole vuruşu yaparak ağlara gönderdi:1-0

28’inci dakikada Adanaspor üstünde baskısını artıran Bandırmaspor, ikinci gole çok yaklaştı. Levent Ayçiçek’in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Landel, kaleyi düşündü. Landel’in vuruşu kalenin hemen yanından dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında, Bandırmaspor soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

54’üncü dakikada Doğancan, atılan uzun topta savunma arkasına sarktı. Bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Doğancan, kaleciyi de geçti. Açısını kaybeden Doğancan, topu üstten dışarı gönderdi.

59’uncu dakikada kontra atağa çıkan Bandırmaspor, Keny ile mutlak gol şansını değerlendiremedi.

Adana yarı sahasında topla buluşan Keny, Donkor’u geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Keny’nin plase vuruşu kalenin solundan büyük farkla dışarı gitti.

88’inci dakikada Bandırmaspor’da Keny’in ara pasında topla buluşan Osmajic, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Osmajic’in vuruşunu kaleci çıkarttı. Pozisyonun devamında da gol gelmedi. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Bandırmaspor, kritik bir 3 puan kazandı.

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Alper Çetin, İsmail Şencan, Mehmet Şahan Yılmaz

RH BANDIRMASPOR: Gökay Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör, Mulumba, Keny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel ( 90+2 Akabueze) Doğancan Davas (Dk. 74 Beykan Şimşek), Caner Cavlun (Dk.82 Süleyman Luş) Levent Ayçiçek( Dk. 74 Osmajic)

ADANASPOR: Burak Çapkınoğlu, Celil Yüksel, Benasser, Tetteh, Donkor, Evren Korkmaz (Dk.82 Cem Özdemir) Amadou Ciss, Kadir Keleş, Roche, Ahmethan Köse (Dk.46 Eren Karadağ), Fıratcan Üzüm

GOLLER: Dk.18 Doğancan (Bandırmaspor)

SARI KART: Dk. 85 Cem Özdemir (Adanaspor)

BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)







