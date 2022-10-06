RFS-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Letonya’nın RFS takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Letonya’nın Başkenti Riga’daki Skonto Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Radu Petrescu yönetecek. Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts’i

4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul’da Fiorentina’yı 3-0’la geçti. Gruptaki iki karşılaşmasını da gol yemeden kazanan Turuncu-Lacivertliler, 6 puanla liderliğini sürdürüyor. İki maçında 1 puan alabilen RFS ise 3. sırada yer alıyor. A Grubu’nun diğer maçında ise Hearts ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. İskoçya’daki mücadele de TSİ 22.00’de başlayacak.

Belözoğlu grip oldu

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle takımla birlikte Letonya'ya gidemedi. Genç teknik adamın tedavisinin sürdüğü ifade edilirken durumunun iyi olması halinde bugün maçtan önce kafileye katılacağı belirtildi.

3 eksikle deplasmana

Turuncu-Lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Leonardo Duarte ve Patryk Szyzs bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat edilen ve sahalardan uzun süre ayrı kalacak Mesut Özil de kadroda yer almıyor.

Muhtemel 11'ler

RFS: Steinbors, Mares, Panic, Lipusce, Vlalukin, Kaspars, Emerson, Saric, Diomande, Varslavans, Friesenbichler

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Epureanu, Youssouf, Hasan Ali, Berkay, Biglia, Deniz Traore, Serdar, Okaka