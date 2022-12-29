Galatasaray 'ın Temmuz 2021'de büyük umutlarla Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz, U21 Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası istediği başlangıcı yapamamıştı. Devam eden süreçte forma şansı bulsa da kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Barış Alper, sezon başı kampındaki performansıyla Okan Buruk'un gözüne girdi ve geniş kadroda kendisine yer buldu. Süper Lig 'den birçok takımın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki oyuncu, takımda kalırken maç eksiğini Rezerv Lig'de oynayarak giderdi.

Rezerv Lig'de patlama yaptı

Teknik patron Okan Buruk'la görüşmesi sonrası çıktığı Rezerv Lig'de çıktığı ilk maçta patlama yapan ve Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 9-0 mağlup ettiği maçta hat-trick yaparak yıldızlaşan genç oyuncu, çıkışını Trabzonspor karşısında da sürdürdü.

Aslan'ın deplasmanda 4-3 galip geldiği maçı da 1 golle tamamlayan Barış; 4 gol, 4 asiste ulaştı. Rezerv Lig'de 4'te 4 yapan, 22 gol atıp, 7 gol yiyerek zirvede yer alan Galatasaray'a Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren diğer sayılar ise Hamza Akman, Atalay Babacan ile Zeki Mert Saki'den geldi.

Beşiktaş derbisinde ilk 11'de

Devam eden süreçte Rezerv Lig, TFF kararıyla iptal edilirken Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk'un gözdeleri arasına girdi. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisinde şans verdiği oyuncusundan maksimum verim aldı. Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş derbisine çıkan Galatasaray'ın sahaya çıkan 11'inin kanatlarında Yunus, Kerem ve Rashica üçlüsünden ikisi yer alacağı düşünülüyordu. Maçtan yaklaşık bir saat önce açıklanan ilk 11'de Okan Buruk sürpriz bir şekilde sol kanatta Barış Alper Yılmaz'a şans verdi.

Icardi'nin golünde imzası var

Genç çalıştırıcının bu tercihi, sosyal medyadaki Sarı Kırmızılı birçok futbolsever tarafından eleştirildi. 22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş karşısında 64 dakikada sahada kalırken sadece bir kez pas hatası yaptı. Sahada kaldığı 64 dakikada takım arkadaşlarına iki kez gol pozisyonu hazırladı. Bunlardan birini Mauro Icardi 18. dakikada gole çevirdi. İkinci golde ise, sol kanatta topla buluşan Barış, topu ceza sahsının sol çaprazındaki Oliveira'ya aktardı. Maçın ilk düdüğünden itibaren güçlü driplinglerle Rosier'ye zor anlar yaşatan Barış Alper, 40. dakikada Beşiktaş savunmasının arkasına atılan topa hareketlendi.

Sol kulvarda etkili

Rosier'i geçerek topu kontrol eden sağ taraftan ceza sahasına giren Barış, harika bir çalımla Fransız sağ bek oyuncusundan sıyrıldı. Kaleci Mert ile dar açıdan karşı karşıya kalan 22 yaşındaki ayağını yere vurunca, kaleci Mert topu kontrol etmeyi başardı. Bu pozisyonda Rosier sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

Okan Buruk'a teşekkür etti

Barış Alper, arkasında forma giyen Emre Taşdemir'i de rakip ataklarında yalnız bırakmamaya çalıştı. Altı kez ikili mücadele kazanan genç oyuncu, iki kez top kapma ve bir kez de pas arasıyla takım savunmasında da büyük katkı verdi. 64 dakika sahada kalan Barış Alper oynadığı süre içerisinde takımın en verimli isimlerinden biri oldu. Yerli oyuncu sorunu çeken Okan Buruk'un elini güçlendirmeyi başardı.

Okan Buruk'a kendisine ilk 11'de şans verdiği için teşekkür eden genç kanat oyuncusu, çok mutlu olduğunu aktardı, şu ifadeleri kullandı: "Sahaya çıkmayalı uzun zaman oldu. Okan Hoca’ya beni böyle bir maçta sahaya sürdüğü için çok teşekkür ederim. Bu gece benim için çok farklı oldu. Elimden geldiğince takıma destek olmaya ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Skora ufak bir etki ettim. Çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Antrenmanlarda hep çalışıyoruz. Bu maça çok iyi hazırlandık. Güzel bir asist yaptım"

Sarri'den övgüyü kaptı

Beşiktaş maçının ardından Başakehir'i 7-0'la geçerek Dünya Kupası arasına moralli giren Aslan, kamp için Antalya'ya giderken Barış Alper'in çıkışı sürdü. Okan Buruk’un kanat dışında merkezde de denediği ve özellikle Lazio ile Toulouse maçlarında oyunu ile dikkati çeken genç oyuncunun fiziksel olarak diri gözükmesi yüzleri güldürdü. Bu arada Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Galatasaray’a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı. Sarri, “Türk oyunculardan hangisini Lazio’da görmek isterdiniz?” sorusuna “Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’ı çok beğendim” dedi.

Sivas deplasmanında 3 puanı getirdi

Lige İstanbulspor maçıyla dönüş yapan ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray, hafta içi mesaisinde Sivas deplasmanına çıktı. Karşılaşma 1-1 oynanırken Gomis'in yerine 73. dakikada oyuna giren milli oyuncu, 90+5. dakikada attığı golle takımına 3 puanı ve liderliği getirdi.

2026 Haziran'a kadar sözleşmesi var

Galatasaray'la 2026 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro. Sarı Kırmızılı camia, potansiyeli yüksek olan 22 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki dönemde ilk 11'in değişilmez ismi olması beklentisinde.



