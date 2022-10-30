Galatasaray ’ın 2-0 kazanarak kötü gidişe son verdiği Karagümrük maçına damga vuran isim şüphesiz Emre Taşdemir’di. Tam 457 gün sonra sarı kırmızılı forması ile sahaya çıkan Emre Taşdemir, sabrının, azminin, profesyonelliğinin ve çalışkanlığının karşılığını aldı.

Bu sezon ilk kez süre aldığı maçta 1 gol atıp 1 de asiste imza atan 27 yaşındaki sol bek, Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki maçın yıldızıydı. Karşılaşma sonrası kaptan Muslera’nın özel olarak tribünlere götürdüğü ve taraftarların desteği karşısında gözyaşlarını tutamayan Emre’nin bu noktaya gelmesi hiç kolay olmadı.

GELİRKEN GARANTİ ÜCRET İSTEMEDİ

Ocak 2019’a dönelim... Emre o dönem formasını giydiği Bursaspor ile ayrılık sürecine başladığında Galatasaray devreye girdi ancak sakatlık geçmişi nedeniyle sarı kırmızılı yönetim çekimser hareket etti.

Büyük bir fedakarlığa imza atan Emre Taşdemir, “Garanti para istemiyorum” dedi ve maç başı ücret karşılığında Galatasaray’la sözleşme imzaladı.

Bununla beraber sarı kırmızılı yönetim de bu fedakarlığa karşı bir jest yaparak kontrata cüzi bir garanti ücret yazdı. İlk sezonun sonunda garanti ücret, KAP’a bildirilmeden, artırıldı.





ZAM KAP'A BİLDİRİLMEDİ ÇÜNKÜ...

Dönemin 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak genelde kurulda yaptığı bir konuşmada “Emre arkadaşımızı, yılda 3.5 milyon Euro alan öbür futbolcuların karşısında küçük düşürmemek, onu korumak için borsaya bildirmedik” diyerek bu düzeltmenin KAP’a bildirilmeme nedenini açıkladı.

Emre Taşdemir’in yıllık ücreti önce 2.2, ardından 4.4 milyon TL’e çıktı bununla beraber zamanla kadroya girmekte zorlanmaya başlayınca Kayserispor ve Giresunspor’a kiralandı. Bu sezon başı ise kadroda düşünülmedi, Okan Buruk Emre’yi yurt dışı kamplarına götürmedi.

BEKLEDİĞİ ŞANS SONUNDA GELDİ

Sezon başladıktan sonra, kadroda düşülmeyen futbolculardan Rezerv Lig’de oynamaları istendi. Taylan ve Oğulcan gibi isimler, “Biz Rezerv Lig’de oynamayız” diyerek tavır koydu ancak Emre yüksünmedi, hatta bu ligde çıktığı maçlarda 2 gol, 2 asiste imza attı. Ve Süper Lig ’deki 8+3 kuralı, Patrick Van Aanholt’un düşük performansı, Kazımcan Karataş’ın sakatlığı ve Berkan’ın sol bekte istenileni verememesi derken şans Emre Taşdemir’e geldi.

27 yaşındaki futbolcu da bu fırsatı iyi değerlendirip 457 gün sonra çıktığı Karagümrük maçında 1 gol, 1 asistlik performansla yıldızlaştı.





13 RAKAMI EMRE'YE UĞURLU GELDİ

G.Saray’da daha önceki sezonlarda 3, 23 ve 33 numaralı formayı giyen Emre Taşdemir, önceki gün 13 numara ile sahaya çıktı. Çoğu kişinin uğursuz olarak tanımladığı 13 numara tecrübeli oyuncuya uğurlu geldi. Maç bitimi yakın arkadaşı Okan Kocuk ile takımdaki diğer futbolculardan Oliviera, Juan Mata ve Van Aanholt sosyal medyadan Emre’yi tebrik etti.

EVLENDİĞİNDE NİKAHINA KULÜPTEN BİLE PEK GELEN OLMADI

Emre Taşdemir sessiz sedasız dünya evine girerken Galatasaray takımından da doğru dürüst kimse nikah törenine katılamadı ama o hiç küsmedi. Sadece işini yaptı. Karagümrük maçı sonrası Kaptan Muslera, Emre’yi taraftara götürüp alkışlattı. Tribünlerin desteği üzerine 27 yaşındaki futbolcu, üçlü çektirirken gözyaşlarını tutamadı. (Spor Arena)