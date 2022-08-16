(Rezerv Lig) Kasımpaşa - Fenerbahçe maç sonucu: 3-0

Fenerbahçe , Rezerv Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli ekibin A takım kadrosunda yer alan İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak ve Tiago Çukur gibi isimler ilk 11'de başladı. Kasımpaşa, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçı 3-0 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 2'nci haftayı da puan alamadan kapattı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Teknik Menajeri Mehmet Aurelio ile Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Direktörü Tahir Karapınar da izledi.

DHA