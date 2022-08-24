(Rezerv Lig) Fenerbahçe - Adana Demirspor maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımı ile ilk kez düzenlenen, Türk futbolunun yeni organizasyonu Rezerv Lig'de mücadele devam ediyor. Rezerv Lig 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe , Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-Lacivertli ekipte yeni transfer Tiago Çukur da ilk 11'de forma giydi.

Karşılaşmada goller Çağtay Kurukalıp (45+2' kendi kalesine) ve Çağrı Fedai'den (90+4') geldi.

3 haftası geride kalan organizasyonda Fenerbahçe ilk puanını aldı. Sarı-Lacivertliler ilk 2 haftada Ümraniyespor ve Kasımpaşa'ya yenilmişti. Adana Demirspor ise 4 puana ulaştı.

Rezerv Lig'de lider 3'te 3 yapan ve maçlarını farklı bir şekilde kazanan Galatasaray . Sarı-Kırmızılı takım son maçında Ümraniyespor'u 9-0 mağlup etti.