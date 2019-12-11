Rezene Hakkında

Maydanozgiller familyasından olan rezenenin en belli özelliği, azıcık keskin ve dereotuna benzerlik gösteren kokusudur. Rezenenin kabuklu tohumları ve yapraklarının toplanarak, kurutulmasından sağlanan baharat şeklinin de çokça üretildiği söylenebilir. Bilhassa Ortadoğu ve Hint mutfaklarında rezenenin kabuklarından sağlanan baharatlar çok sık bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun dışında çay biçiminde de tüketimi oldukça yaygındır. Marketlerden taze şekilde veya aktarlardan baharat şeklinde satılan rezene ile pek çok derde deva olacak bitki çayları hazırlanabilir.





Rezene Çayının Yararları

- Rezene çayı, sadece bir bardak tüketildiğinde bile mide içerisinde gelişen yanma ve ekşime sorunlarına deva olabilir. Mideden kaynaklı gastrit, reflü türevi şikayetler söz konusuyken profesörler bakımından tüketilmesi tavsiye edilen bitki çaylarından birisi olan rezene çayı, bununla beraber spazm çözen etkiye sahiptir.

- Rezene etkileri arasında; östrojen hormonun salgılanmasına yardımcı olma, libidoyu arttırma, rahimde ortaya çıkan kasılmaların engellenmesi gibi pek çok etki yer alabilir. Adet döneminde yaşanan sancıların şiddeti azalır. Adet döneminin daha rahat geçmesine yardımcı olur.

- Rezene çayı içenler lohusa döneminde ise, vücutta süt üretimini çoğaltır. Bu dönemlerde düzenli şekilde gün içerisinde bir bardak rezene çayı içmek, sütün artmasına destek olur.

- Doğal ağrı kesici özelliğe sahip olduğundan baş ve diş ağrıları azalır.

- Bebeklerde oluşacak kabızlık sorunlarının giderilmesine destek olarak, bebeklerin daha kolay biçimde uykuya dalmalarını mümkün kılacaktır.

- Gaz gibi problemlerin giderilmesi için oldukça yararlı bir bitkidir.

- Sürekli şekilde tüketilen rezene çayı, metabolizmayı hızlandırıp, yağ yakımı için destek olur. Daha kolay ve hızlı biçimde kilo verilmesine yardımcı olur.

- Kan akışının düzenli hale getirilmesiyle bağışıklık sistemi güçlendirilir.

Rezene Çayının Hazırlanması

Rezene çayı hazırlamak adına gereksinimi duyulan tek madde, bir tatlı çay kaşığı rezene bitkisi ya da baharatıdır. Ufak bir tencere içerisinde kaynatılmış olan bir buçuk su bardağı kadar suya eklenen rezene baharatı yaklaşık 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatmak doğru olacaktır. Rezene çayı tarifi içerisinde püf noktalar bulunur. Rezenenin bütün aroması su içerisine nüfuz etmelidir.

Daha sonra tencere ocaktan alınarak, çay birkaç dakika dinlendirilmelidir. Süzgeç vasıtası ile süzülen çay servis edilebilir ve tüketilebilir. Rezene çayı içilirken hem tat değişikliği hem de çayın daha şifalı şekle gelebilmesi adına rezene çayının içine birkaç dilim limon ilave edilebilir. Kaynama etabında tencerenin içine küçük bir zencefil parçası atmak, yine aynı biçimde çayın bedene olan olumlu etkilerini arttıracaktır. Çayın tadını acı bularak, içmekte zorlanan bireyler adına çay içerisine bal ilavesi yapılması faydalı olabilir.

Rezene Çayının Bebeklerde Kullanımı

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, bebeklere rezene çayı içirilmeden, mutlaka olarak doktora danışmak gerekir. Bunun dışında bebeklere rezene çayı, bir ay doldurulmadan içirilmemeli. Eğer rezene çayı içirilecek ise, çok az miktarda kaynatılarak içirilmelidir.

Bu çay, bebeğin gaz sancısı, sindirim sorunları ve uyku bozukluğuna çok iyi gelir. Bilhassa annenin yediği yiyeceklerin, süt yolu ile bebeğe geçmesi sindirim problemlerini de beraberinde getirmektedir. Aynı şekilde mama ile beslenen bebekler, kabızlık problemiyle karşı karşıya gelir. Bu çay, bu tür problemlerde hazmı basit hale getirerek kabızlığı önler.