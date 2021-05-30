Rezan Epözdemir'den son dakika Aziz Yıldırım açıklaması... Galatasaray Başkan adayı Burak Elmas'ın listesinde ismi yer alan ve Fatih Terim'in avukatlığından ayrıldığını açıklayan Rezan Epözdemir'den Aziz Yıldırım açıklaması geldi...

"Aziz Yıldırım'ın avukatı değildim!"

Aziz Yıldırım’ın geçmişte avukatlığını yaptığıma dair iddia ve paylaşımlar tamamen gerçek dışıdır. Kendisinin hiçbir zaman avukatlığını yapmadım. Anılan dosyada kendisinin avukatları Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Av. Faik Işık, Av. Abdullah Kaya’dır. Bu gerçek dışı, kötü niyetli paylaşım ve iddialar kıymetli meslektaşlarımızın emeklerine de saygısızlık olur.

"Emenike'nin avukatlığını yaptım!"

Anılan dosyada, ailesinin talebi ile Menajer Erdem Konyar, kendisinin talebiyle de oyuncusu Emanuel Emenike’nin Spartak Moskova'ya transfer olmasından sonraki dönemde avukatlığını yaptım. Her ikisi de ilk yargılamada beraat etti. Erdem Konyar ile ilgili Yargıtay’ın bozma kararı üzerine yani dava devam ederken de her ikisinin avukatlığından da ayrıldım.

Nihayetinde Avukatlık benim profesyonel olarak yaptığım işim, ben avukat olarak temsil ettiğim kişi değilim.

"Hukuki yollara başvuracağım"

Bu arada ceza yargılamasının temel ve evrensel prensibi " Savunma hakkının kutsallığıdır. " Avukatlık bir meslektir. Avukat temsil ettiği kişi değildir. Şayet iddia doğru olsaydı meslek etiği, meslek ilke ve kuralları uyarınca söylerdim, Gerçek dışı, kötü niyetli ve manipülatif söylemlere ilişkin hukuki yollara da başvuracağım.

"Burak Elmas yıpratılıyor"

Hayatım Galatasaray sevdasıyla geçti, 10 yıllık Galatasaray üyesiyim. Galatasaray camiasından Fatih Terim, Ümit Davala, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Hamza Hamzaoğlu gibi isimlerin avukatlığını yaptım. Galatasaray ile ilgili birçok davaya baktım. Sayın Burak Elmas ve yönetimini yıpratmaya yönelik gerçek dışı manipülatif mahiyetteki bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini önemle bilgilerinize sunarım.